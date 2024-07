Las cinco señales de mitele PLUS: ¡no te pierdas nada de 'Los vecinos de la casa de al lado'!

Julen de la Guerra responde a las preguntas de la audiencia y deja claro cuál es su postura: "No puedo más"

Mayka Rivera advierte a su compañero: "En esta semana pueden pasar muchas cosas"

Julen de la Guerra confiesa en 'Los vecinos de la casa de al lado' qué es lo que no espera que ocurra de aquí al final del reality. El concursante explica no poder más con esa situación, no puede soportar más sustos durante la noche y Mayka Rivera le advierte de que puede ocurrir cualquier cosa en estos días...

Al llegar la noche, los concursantes respondían las preguntas de los espectadores y hubo una que hizo saltar todas las alarmas a Julen: "¿Tienes miedo de un próximo susto?". Al leer esto, al joven se le transformó la cara y dijo: "Oye, no puedo más, no más sustos". Mayka no puede evitar reírse con la reacción de su compañero y comenta: "Nosotros nos lo pasamos muy bien con sus sustos, pero es que el pobre lo pasa fatal".

Julen de la Guerra empieza a darle vueltas al asunto y añade: "Ya en serio, casi muero cinco veces. Si hay una sexta, me poneis un cuadrito en la pared, con una foto así -hace un gesto con las manos-, un 'siempre te recordatemos' y ya está... porque es lo que va a pasar, creo que la 'patata' no está para más sustos". Mayka, al ver el miedo de su compañero, le advierte seriamente: "Pues creo que te van a dar otro susto, en una semana pueden pasar muchas cosas".