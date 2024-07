Álvaro Boix deja en evidencia a Julen de la Guerra delante de Mayka: "Pues ya estaría..."

Así que las dos chicas le llevaron la cafetera a Julen de la Guerra para que la intentara abrir, girar la rosa y así poder insertar el café en su interior. Lo que parecía algo sencillo, que se podría abrir con un golpecito y girando suavemente, no lo fue tanto. La cara de Julen era cada vez más seria, ejercía más fueza sobre la cafetera y ésta no se movía ni un milímetro.

"Se me resbala" , se justificaba mientras Mayka y Gabriella le miraban medio dormidas. Al ver que la cosa se complicaba demasiado, una de ellas ya se ponía en lo peor: "Pues no hay café...". Sin embargo, Julen de la Guerra no se iba a dar por vencido tan fácilmente y seguía intentando girar la cafetera una y otra vez sin éxito.

Al ver que no podía más, llamó a su compañero Álvaro Boix: "Intenta abrir esto, que no puedo más". Además, Julen le advierte: "Cuidado, que por arriba quema". Entonces es cuando Álvaro Boix coge la cafetera y en menos de un segundo gira la parte superior y la abre. Mayka no podía contener la risa y miraba cariñosamente a Julen. Mientras tanto, éste no sabía dónde meterse, con la cara completamente roja.