¿Pueden ser amigas Gabriella y Marieta? Los colaboradores responden

Fue durante 'Los vecinos de la casa de al lado que Gabriella contó' lo que verdaderamente piensa de la ex superviviente. "Yo con Marieta tuve muchas diferencias pero, a día de hoy, sin más. No sé por qué, pero le he cogido como cariño a la personalidad que tiene ella, que no tengo ningún tipo de rencor hacia ella. Además, conmigo se ha portado súper bien", le contó a Bea Retamal en una conversación en la cama. Además, confesó que a partir de las deslealtades que ha tenido Álex con ella, Marieta le envió un mensaje para saber cómo se encontraba, algo que "la hizo flipar".