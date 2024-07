Álvaro Boix cuenta qué ocurrió entre Marieta y él: "Ella estaba soltera... y a la semana empezó con Álex"

"No te puse los cuernos con él, quítatelo de la cabeza", empiezan hablando sobre una persona de la que no quieren desvelar el nombre, al parecer es alguien anónimo que habría hecho dudar demasiado a Álex. Después, en un arrebato enfurecido, Marieta pone el foco en otro chico: "Y una cosa, yo nunca me he acostado con Álvaro Boix... es que tus amigotes van diciendo lo contrario". La cara de Álex lo decía todo y ella añadió: "Hizo mucho daño a una persona y a mí me dolió".