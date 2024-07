Bea siembra el caos en el vecindario con una gran broma: ''No me lo creo''

Bea Retamal continúa tirando de humor en 'Los vecinos de la casa de al lado'

Bea no pierde en ningún momento el humor que le caracteriza y no ha dudado ni un segundo en gastarles una broma a sus compañeros de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS.

La concursante les hace creer a sus compañeros que tiene un privilegio que consiste en castigarlos durante un tiempo. Bea, le pregunta a Julen de la Guerra si se ha enfadado, pero él afirma que no porque ''no la cree'' y ella continúa con la broma.

''No creo que pase, los que pueden ser mis tres últimos días, en el trastero'', le reprocha Julen después de que Bea le diga que ha elegido que pase tres días solo en el Trastero. ''¿Preferías eso o estar sin toda tu ropa?'', bromea Bea.

Mayka, que se cree el engaño, reacciona, mostrando su sorpresa: ''Me has escogido estar sin toda mi ropa todo el fin de semana'' y Bea continúa con su inocentada: ''A ver tres días de nada ¿preferías irte al trastero que no te gusta?''.

''Tía habría seguro más. Si me cojo un bikini luego por la noche voy en bikini, si me cojo algo, me voy a morir en el sol'', le reprocha Mayka. Además, le confiesa a Álvaro que ha elegido que su castigo sea no ducharse y él se queja: ''Necesito ducharme, hace 40 grados''.

''Lo sé por eso he elegido eso para ti, porque como solo te duchas con agua, qué más te da no ducharte'', le dice Bea y él niega que eso sea verdad, pero Bea continúa con su broma: ''Me dijeron que no, que solo te duchabas con agua''. ''No todos los días me ducho con gel porque es malo para la piel'', explica Álvaro, preocupado.

