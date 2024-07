Susto en 'Los vecinos de la casa de al lado': ¿Fani se ha puesto de parto?

La visita de Fani a la casa de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS, está dando grandes momentazos. La entrada de la protagonista de 'La isla de las tentaciones' no sentó nada bien en un principio a Bea Retamal quien, pese a que hace tiempo fue amiga de Fani, hoy por hoy no le dirige la palabra.