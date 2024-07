Los finalistas recuerdan su peor momento dentro del vecindario: “Fue horrible, no paré de llorar”

La traición de Álex, la discusión con Gabriella, una visita al médico… Los finalistas hacen balance de su paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’

Mayka habla del pánico que sintió con la marcha de Lucía: “Estaba perdida”

Mayka y Bea Retamal, enfrentadas a pocas horas de la gran final: “No somos amigas”

Mayka, Julen de la Guerra, Álvaro y Bea Retamal han aprovechado su última noche en el vecindario para hacer un bonito repaso a su experiencia en ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Tan solo unas horas antes de la gran final que viviremos en directo esta noche a las 21:00 horas en Mitele Plus, los finalistas se han sincerado como nunca antes.

Los cuatro finalistas se han dedicado bonitas palabras, han hablado de lo bueno, de su amistad, de momentos divertidos, pero también han querido recordar lo malo y han hablado de cuál había sido su peor momento dentro del vecindario.

Mayka ha sido la primera en tomar la palabra y ha tenido claro que había vivido dos momentos malísimos dentro de la casa. El peor, cuando se enteró de que Lucía no era concursante de pleno derecho y se tenía que marchar “me sentí perdida, cuando tienes miedo de que tu madre te abandone en un supermercado”.

Tampoco lo pasó nada bien cuando “Gabriella me dijo lo del tonteo y pensé que mi relación de fuera estaba acabada, estaba muy agobiada y estaba fatal”.

Julen por su parte, ha recordado lo mal que se sintió el día que se tuvo que ir al médico “sentía que estaba fallando al programa, me sentía superado” y el día de los vasos “que pete por lo de los vasos, tus discusiones con Julen me afectaban mucho, eran todos los días, ver a Álex también mal…”, le ha recordado a Bea. Sin embargo, el finalista ha querido sacarle, como siempre, algo positivo al momento “Esa noche acabó bien porque me di cuenta de que eres como yo y que te enfadas, pero a los 10 minutos se te pasa y reconoces tus errores”.

Álvaro recuerda la traición de Álex y Julen con mucho dolor

“Cuando me entero de que Álex y Julen me traicionan o critican mi concurso de tal manera”, ha comenzado a explicar Álvaro sobre el peor momento que había vivido en el vecindario. Eso sí, ha valorado que Álex sabe cuando se ha equivocado y le pidió perdón. Julen es muy cabezón y siguió insistiendo en el mismo tema hasta el final. Ha explicado que él es un tipo muy sensible y que quizás le das más importancia a las cosas de la que debe y que lo pasó realmente mal.

Bea ha tenido clarísimo cuál fue su peor momento en ‘Los vecinos de la casa de al lado’ “Mi peor momento fue la discusión con Gabriella, me dolió, fue sacar la peor versión de mí, llegar al límite y encima con una persona a la que quería”. Ha explicado que cada día trabaja en acabar con esa versión de ella, pero que no es fácil “fue horrible, pasé un día realmente triste, no podía dejar de llorar y llorar…”.

Mayka vivió la cárcel como una semana horrible