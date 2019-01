Martina, Carlos y el resto de la brigada impiden el mayor atentado terrorista de la historia de España

Éxito o fracaso. Todo podía pasar en la peligrosa misión en la que Martina, Carlos y el resto de la brigada paracaidísta estaban inmersos para detener un atentado terrorista con cargas radioactivas en Madrid y, a la vez, salvar a Montse de las garras de Samir, el peligroso yihadista que estaba detrás de la masacre. Si aún no has visto el desenlace de 'Los Nuestros 2', ¡spoiler! Disfruta primero del intenso capítulo para entender todas las clavese del increíble desenlace de la serie. Un capítulo en el que pese a comenzar con todo a favor de la brigada, un control terrorista cambió los planes del equipo y estuvo muy cerca de acabar con la vida de todos...

Los planes estaban saliendo tal y como se esperaba: Samir no descubrió a Martina al recibirla en su casa y Montse le siguió el rollo para no levantar sospechas. Pero había un problema, la española no había logrado acceder al ordenador de su marido y sin esa información estaban perdidas …

Samir no sospechó de Martina y le hizo saber cuáles eran sus planes con ella: “Nos vamos a casar y vamos a tener hijos”. La brigadista no pudo evitar ponerse nerviosa ante las palabras del terrorista pero no tuvo tiempo de pensar en ello, ya que el ordenador de Samir las delató y él no dudó ni un segundo en intentar acabar con la vida de ambas. Tras un intenso forcejeo fue Martina la que consiguió reducir al yihadista.