El doctor Tavira revela su secreto: tiene una grave enfermedad

Desde que Carlos Tavira se olvidó una gasa dentro del cuerpo de Alba tras operarla de apendicitis, todo el hospital se pregunta que qué le pasa al director. Las enfermeras han registrado el robo de varias cajas de opiáceos de una de las cajas fuertes, pero no se trata de eso. Tavira no es adicto a las drogas, es otra cosa lo que le ocurre: está enfermo de Alzheimer y así se lo ha confesado a Olivia.

Tavira le ha pedido a su compañera que no cuente nada y le ha dicho que se lo ha confesado porque la quiere “como a una hija”, sin contarle, antes de que lo olvide, que él es su verdadero padre. Ella le ha contestado que siente la misma estima, pues no sabe que es fruto de una relación sexual no consentida.