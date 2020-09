El intento de suicidio de Elsa para castigar a su madre, Marian: amenaza con tirarse por un puente

Cuando Marian llega al puente ya están allí la policía, muchos curiosos y la doctora Olivia Zabala, que será la nueva pediatra que trate a Elsa (aunque ellas todavía no lo saben). Cuando ve a su madre, Elsa le echa en cara muchas cosas y Marian le ruega que no se tire, que hará lo que ella quiera, pero que se ponga a salvo. La chica no parece hacerla caso, pero cuando interviene la doctora Zabala cambia de opinión.