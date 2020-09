El despertar del coma de Andy coge a todos por sorpresa. Luisa teme que su hijo no resista el mayor desafío: enfrentarse a un mundo que ha seguido dando vueltas sin esperarle. Por su parte, Marian abandona su trabajo para dedicarse por completo a su hija, pero Elsa no se lo pone fácil. Además, Olivia se decide a conocer en persona a su madre biológica, aunque su reacción no es la que a ella le hubiera gustado.