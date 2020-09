El frío encuentro de Olivia y su madre biológica: “No quiero que mi familia sepa que existes”

Tras la muerte de la doctora Recarte, Olivia llamó a su madre biológica con la esperanza de llegar a conocerla. Su madre, sin embargo, le colgó el teléfono, pues ya tiene una familia y una vida nuevas. Ahora las dos mujeres se han visto en la calle y Olivia no ha tardado en hacerle la gran pregunta: “¿Por qué me abandonaste?” La explicación no le ha gustado:

“Yo tenía 16 años y quería quedarme contigo, pero mi madre me dijo que era mejor que te diera en adopción. Ahora tengo una familia, un marido y unos hijos, y no quiero que sepan que existes. Me hubieras odiado igualmente, es mucho más duro ser madre que ser hija. A las madres se nos culpa de todo”, le ha dicho y no han mediado más palabra. Pero este encuentro no iba a quedarse ahí...