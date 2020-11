Sin embargo, seguro que todavía queda algún despistadillo que todavía no ha visto la nueva entrega de Madres. Para todos vosotros, hemos preparado un repaso de los personajes más emblemáticos de la primera temporada y los nuevos rostros de la serie.

Personajes que conocemos

MARIAN

Increíblemente autoexigente, durante la primera temporada aprende a que no debe mostrarse siempre perfecta. Por fin, abrió los ojos y se dio cuenta de que debe apostar por ella y por quien verdaderamente le importa: su hija Elsa.

LUISA

La mejor amiga de Marian en el hospital. Gracias a su vida en Madrid descubre que ya no es la misma mujer que dejó el pueblo y estaba enamorada de su marido. Toma decisiones muy importantes en su vida personal que hacen que ésta dé un giro de 180 grados.

OLIVIA Y SIMÓN

NUEVOS PERSONAJES

CHARLIE Y CLAUDIA

CRIS

A Cris le ingresan por Hepatitis B, que le provoca graves consecuencias a nivel hepático. Y todo por tener relaciones sin protección y, por supuesto, por no estar vacunada. ¿Cómo puede ser? Muy sencillo: su madre, Claudia, se declara en contra de la vacunación.

IVÁN

De carácter risueño, bromista y juguetón, nadie diría que hace dos meses quedó condenado a vivir en una silla de ruedas. Pero él no está dispuesto a hundirse. Y bromea sobre su estado. Lo mismo que antes del accidente bromeaba porque era bajito o porque todavía no le había salido el bigote. La aparición de Cris, una joven rebelde a la espera de un hígado, desatará en Iván un torrente de sentimientos y emoción.

VIOLETA / TOMÁS

Tomás es el hijo de Adrián y Charo. Él no se siente Tomás. Se siente Violeta. Sin embargo, el entorno no ha aceptado la decisión de Tomás y su identidad sexual ha quedado reprimida. Esto le convierte en un niño tímido y hermético. Cada vez que alguien le llama Tomás, el pequeño siente como se le remueve todo por dentro. Odia su cuerpo de hombre. Odia su sexo. Un día no puede más y decide mutilarse, lo que propiciará su ingreso en el hospital.