Alessandro Salem, en la presentación de la nueva Telecinco: "El valor más potente de nuestra televisión es el directo, nuestra verdadera alma"

"No diría que es un cambio, diría que es evolución". Así ha definido Alessandro Salem a "La nueva Telecinco" en la presentación de la programación 2023/2024 de la cadena que ha tenido lugar este lunes en el Teatro Real y de la que han participado directivos de Mediaset y periodistas de todos los medios nacionales.

Con esta frase, el Consejero Delegado de Mediaset España quiso reivindicar la historia de Telecinco, historia que calificó como "gloriosa ". "Decir que hay un cambio parece no reconocer el pasado. Hay que tener respeto por el pasado de la cadena que nos ha traído hasta aquí", dijo.

Además, destacó que en lo que tiene que ver con actualidad, habrá pluralidad de voces. "Nosotros no estamos en contra de nadie, no tenemos enemigos, solo tenemos en la cabeza intentar mejorar, mirar nuestro pasado glorioso y no traicionar nuestro ADN. Con respeto a todas las opiniones, sin violencia. Queremos que sea la casa de todos", añade el Consejero Delegado de Mediaset.