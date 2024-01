Naomi Asensi reacciona a las disculpas de Laura Bozzo después de que la criticara en el anterior programa de ‘For Fans’: “No quiero saber nada”

En el programa anterior de ‘For Fans’ , Laura Bozzo cargó contra Naomi , pues, aunque comenzaron con gran afinidad su paso por ‘GH VIP 8’, su amistad de fue desgastando a medida que avanzó el reality. Laura, arrepentida de sus declaraciones , manda un mensaje de voz a Carmen Alcayde, en el que pide disculpas a Naomi. No te pierdas el audio de Laura Bozzo y la reacción de Naomi en el programa completo de ‘For Fans’ , ya disponible en mitele PLUS .

Aunque Laura Bozzo y Naomi Asensi compartieron grandes momentos juntas en la casa de ‘GH VIP 8’ como parte del ‘team naranja’, su relación se fue desgastando a medida que avanzó el reality de Telecinco y no acabaron siendo amigas.

Laura Bozzo fue la invitada del programa anterior de ‘For Fans’ y no tuvo precisamente unas buenas palabras hacia Naomi. Pero Bozzo se ha arrepentido de sus declaraciones y ha mandado un mensaje de voz a Carmen Alcayde , que ha sido la encargada de enseñárselo a la ganadora de ‘GH VIP 8’.

“Creo que cometí el error de estar hablando de Naomi la semana pasada. Es un tema que para mí está cerrado. No tengo nada de qué hablar , absolutamente. Le deseo lo mejor ”, eran algunas de las declaraciones de Laura Bozzo hacia Naomi que escuchamos en el mensaje de voz.

Naomi Asensi da a entender que no se cree por completo las disculpas de su excompañera de reality, ya que asegura que cambia mucho de opinión: “Ella a lo mejor siente eso, pero luego la sientas aquí y dice que no tengo talento, depende del día ”.

Además, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ deja bien claro que no es su intención mantener una relación de amistad con Laura Bozzo: “Ahora estamos así. Espero que ya sea definitivo, porque me da igual esa persona, no quiero saber nada, espero que ya deje de nombrarme y lo supere”.