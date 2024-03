Makoke responde alto y claro a si participaría con su novio en 'La isla de las tentaciones': "Lo mío es mío"

Makoke no se ha ido a la calle, ha acudido al plató de ‘For Fans’ para responder a todas las preguntas de Maestro Joao y Carmen Alcayde y ha dejado grandes momentos en el programa que se emite en Mitele PLUS.

Un espacio en el que se ha sincerado por completo ante una pregunta del presentador. ¿Iría la ex de Tony Spina a ‘La isla de las tentaciones’ ? Ella, sin dudarlo ni un solo momento, ha dado una respuesta muy clara y directa.

“No me iría ni harta de whiskey. Me muero. Son gente muy valiente porque yo, por mucho que confíe en mi novio, que confío muchísimo, pero verlo muy cerca de una mujer… yo me muero. Lo mío es mío”, apuntaba Makoke en ‘For Fans’.