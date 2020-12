Llega a 'FIGHT SPORTS', en mitele PLUS, el campeonato unificado del peso Wélter con dos de los mejores boxeadores del mundo: Errol Spence Jr. y Danny García .

No puedes perderte el domingo a las 03.00 horas un combate de infarto. Si eres cliente de mitele PLUS suscríbete a 'FIGHT SPORTS' por solo 5 euros al mes. Y recuerda, la noche del sábado al domingo tienes una cita que no te puedes perder.