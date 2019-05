Milhojas de berenjena, calabacín, provolone y Pimientos del Piquillo de Lodosa

Esta receta está hecha por y para aquellos que no sean unos maestros en la cocina pero quieren parecerlo . Te ponemos en situación: tienes la primera cita con alguien que te gusta mucho y quieres dejarlo loco con una receta súper elaborada, pero tienes un problema: la cocina y tú no os lleváis bien. Tenemos la solución perfecta para ti porque con este milhojas, ¡tu cita caerá rendida a tus pies!

¡Agarra papel y boli porque empezamos con la receta! Primero, corta la berenjena y el calabacín en láminas de 2 centímetros, mételos en un cuenco con leche y deja en remojo durante 20 minutos. Ahora hay que cortar el queso Provolone igual que has hecho antes con la berenjena y el calabacín. Una vez cortado todo, sacamos la berenjena y el calabacín de la leche y lo secamos todo bien con papel de cocina. Enharinamos las verduras y las freímos con mucho aceite en una sartén. El Provolone lo pasamos levemente por la plancha con cuidado de que no se funda. Para construir el milhojas, intercala todos los ingredientes que has cocinado antes: berenjena, Provolone, Pimientos del Piquillo de Lodosa y el calabacín. ¡Ya casi está! Cubre la capa de arriba con parmesano y lo metes un rato en el horno para gratinar. Por último, cuando vayas a servir el plato, se aliña con aceite de guindilla al gusto (cuidado, porque puede picar mucho).