La enorme sonrisa de Alejandro y sus dotes de malabarista han dejado prendadas a Maite y Miriam. Nuestro soltero ha apagado el atril de Maite para darle una oportunidad a Miriam. A Miriam le ha encantado su sonrisa y su amor por la cocina pero asegura que no ha sentido la chispa cuando le ha visto: “Eres un chico guapísimo pero no he sentido esa conexión contigo”.