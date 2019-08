No es que Vevi le haya llevado a Marisa a algún chico que le gustara, es que estuvo a punto de casarse con él. Nuestra soltera se llevó un chasco de los gordos y es que hasta habían hecho lista de boda. Les salían 200 invitados y empezaron a dar los pasos previos, como que las familias se conocieran, pero su madre lo tuvo claro: “Le conoce y dice, ‘este no es’. No me influyó porque seguí adelante pero tenía razón, no funcionó”.