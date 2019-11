Raquel, encantada con Edoardo pese a su profesión: “A mí me da igual que trabaje en la noche”

Edoardo triunfaba entre madres e hijas nada más bajar por el ascensor de ‘Me quedo contigo' y conseguía 5 flechazos del ‘pisito de solteras’. Lo que no gustó tanto fue su vídeo de presentación donde aseguraba que residía en Ibiza y trabajaba en la noche… la mayoría de las chicas cambiaron de opinión. Sin embargo, a Raquel no le importó para nada ese detalle, seguía encantada con el italiano. “A mí me da igual que trabaje en la noche”. Al final, el flechazo fue mutuo y los dos abandonaron el programa juntos.