"Eres despampanante, me he quedado alucinado cuando te he visto, eres mi prototipo de mujer, me gustaría volver a verte y conocer más de ti", le ha dicho Óliver a Jéssica. "Eres un chico espectacular, el físico que a mí me gusta, pero yo soy mucho de primero, necesito volverme loca en el primer instante, esta vez no me ha pasado, no eres exactamente lo que estaba buscando", le ha respondido ella asegurándole que le gustaría ser su amiga.