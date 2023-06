'Me resbala' despide su primer programa con un pegadizo himno al ritmo de Bad Gyal

Al ritmo del conocido tema de 'Me prendo' de Bad Gyall, los participantes de este estreno, Florentino Fernández, Santiago Segura, Edu Soto, Lorena Castell, Paz Padilla, Juan Dávila y Paula Púa han deleitado con su voz, pero no lo han hecho solos, Lara Álvarez también ha formado parte del grupo que ha entonado este 'himno' sobre el programa.

"Yo soy la que resbalo, me pasa todo el rato, si me subo a lo alto no controlo y me caigo. Yo soy el que resbalo, loco voy desatado. Giro, estiro, deshago, ven a ver cómo caigo. Primo si lo quieres lo agarras sea pollo, conejo o cabra. 'Me resbala' es 'to lo bueno', 'Me resbala' es lo que quiero", han cantado entre todos parte de esta letra, entre algún desafine y con mucho baile, para dejar un momentazo como cierre de este divertido programa.