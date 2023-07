Llegan los tortillazos en la cara a 'Me resbala': Santiago Segura puede con todos menos con Anabel Alonso

Raúl Gómez y Santiago Segura han inaugurado el juego. Pero, antes de que la presentadora diera el pistoletazo de salida, Santiago se adelantaba y hacía a Raúl escupir su agua tras dos tortillazos inesperados: "Raúl, eliminado", ha anunciado Lara. "Es que no me lo esperaba", ha dicho mientras ha asumido su eliminación.

La siguiente en enfrentarse a Segura ha sido Paz Padilla, que no ha llegado a admitir que había escupido: "Te juro por mi madre que no he escupido. Doy mi palabra de honor", pero las repeticiones han demostrado lo contrario. Después de Paz, Segura también ha eliminado a Flo y ha protagonizado una auténtica batalla campal de tortillas contra Anabel Alonso. Batalla que ha terminado con la eliminación de los dos.