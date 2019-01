Carlos Sobera confiesa lo que nunca ha contado: secretos familiares y la revelación de su mujer Patricia

Carlos Sobera se ha acercado hasta la finca sevillana de Bertín para sincerarse con el presentador. Su mujer Patricia y sus compañeros y amigos Lidias y Matías no han querido perderse este evento que ha estado plagado de confesiones hasta ahora nunca reveladas.

Bertín se ha interesado por el pasado de su invitado y no ha se ha podido evitar hablar de su faceta como profesor, de la serie 'Al salir de clase' y del concurso '50x15: ¿Quién quiere ser millonario?' . Sobera estuvo diez años ejerciendo como profesor de derecho de la Publicidad en la Facultad de periodismo . Bertín quiere saber cómo se vivía en la Universidad en aquella "época dura de ETA" . Carlos recuerda que al estar en la Universidad de periodismo se vivió de una forma muy intenta, ya que considera que se encontraban "en el ojo del huracán": "Perdí a un profesor, le pegaron dos tiros en la cabeza y lo mataron".

Más tarde llegó su oportunidad televisiva.supuso su gran salto a la tele nacional y recuerda su mítica escena en la que casi se besa con la actriz Elsa Pataky . Bertín y él se cachondean de los guionistas, pues no permitieron que se produjera un beso entre ambos., llega a decir el presentador. Por si esto fuera poco, habla de un casting en el que se atrevió a desnudarse de forma íntegra: "Se quedaron todas pasmadas... pero no por lo que vieron".

Su familia: Patricia y sus hijas

La historia de amor entre Carlos Sobera y Patricia parece idílica pero... Atención a lo que ocurrió al principio. Patricia ha contado que antes de conocer al presentador le tenía verdadera aversión: "Me caía fatal, le veía y le tenía rabia, hasta me quitó una casa que yo iba a comprar, cuando tenía que verle por trabajo iba jurando en arameo". En una ocasión tuvo que verse cara a cara con él y lo pasó realmente mal: "Yo pensaba '¿pero por qué tengo yo que ver al tío este?'.

Patricia no lleva demasiado bien que Carlos solo ejerza como padre cuando se trata de novios: "El resto del tiempo son cómplices y yo la que educa". Y es que claro, que su pequeña de casi 20 años tenga novio y lo lleve a casa no es algo que el presentador acepte demasiado bien: "¡Yo con esa edad no llevaba a mi novia a casa!".