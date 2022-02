La declaración que prueba que Rosa Benito era conocedora de las infidelidades de Antonio David

Jorge Javier Vázquez se mostraba contundente al inicio del programa asegurando que tanto José Ortega Cano como Amador Mohedano y José Antonio Rodríguez iban a quedar "calcinados mediáticamente", que su imagen pública ya no volvería a ser la misma tras la emisión de 'Los papeles de La Rota' .

Sin embargo, ellos no han sido los únicos que han quedado en evidencia en esta noche. Rosa Benito no ha apoyado a su sobrina Rocío Carrasco públicamente desde que saliera a la luz el infierno por el que había pasado durante su matrimonio con Antonio David Flores y en los años posteriores. La colaboradora se ha limitado a justificar las actuaciones de los Flores y los Mohedano no sin recalcar que ella "sigue queriendo a su sobrina".