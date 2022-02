Rocío Carrasco encontró unos papeles con "la verdad" de los Mohedano en el dormitorio donde falleció la Jurado

Rocío Carrasco ha regresado a la estancia más privada de su madre, Rocío Jurado: su dormitorio . Allí perdió la vida y allí fue el lugar donde su hija se despidió para siempre de su madre. Además, fue el lugar donde encontró algo muy importante, algo que “da explicación a muchas cosas”: “Ella quería que lo encontrara. Si ella no hubiera querido que yo encontrara algo, no lo hubiera encontrado”, revela.

Fue en este lugar donde Rocío carrasco confiesa haberse encontrado unas papeles muy reveladores: "Lo que yo me encuentro en su dormitorio es la verdad de la familia , la verdad de mucha gente, la verdad de todo y de todos". Pero, ¿cómo dio con estos documentos? Rocío responde:

"Estaba organizando este mueble, abro este cajón y me lo encuentro ahí. Yo sabía cosas y otras las intuían, cosas que no me cuadraban, pero con estos papeles, todas mi dudas quedaron satisfechas", cuenta la hija de la Jurado, que aclara cuánto tiempo vivió Ortega cano en esa casa tras la muerte de su madre (recordemos que la artista pidió que nadie viviera allí tras su marcha).