Rocío Carrasco estalla contra todos: Rosa Benito "es una veleta" y las intervenciones de Amador Mohedano, "deleznables"

Rocío Carrasco, muy clara y crítica contra sus tíos.

Lo que opina Rocío Carrasco de Rosa Benito y Amador Mohedano.

Rocío Carrasco reacciona a 'El precio del silencio'.

'Montealto' ha emitido 'El precio del dinero', un documento en el que se recogen las intervenciones de los familiares de Rocío Carrasco en los últimos meses. Llama la atención que la hija de Rocío jurado no ha recibido el apoyo de nadie y todos se han mostrado muy fríos con ella. Esta es la reacción de la Carrasco al respecto.

"He tenido una mezcla de sensaciones. Me ha dado mucha pena de mí, de verme así, he visto todas las intervenciones y algunas me han llamado mucho la atención. Me he dado cuenta de que yo, hace un año, no hubiese podido ver eso, y hoy lo he podido ver", es lo que dice nada más ver el vídeo. ¿Has pensado qué triste tener una familia así?, le pregunta Jorge Javier Vázquez:" Sí, lo he pensado hace mucho tiempo, antes del documental".

Lo que más le ha molestado a Rocío Carrasco

"De todo lo que he visto, lo más espeluznante han sido dos intervenciones, una es la de mi tía Gloria, que me ha dolido por mi madre, no me ha horrorizado por ella, porque si lo hubiera visto hubiera clavado un puñal en el pecho, me ha parecido aberrante, sobre todo por su semblante, mirada e intencionalidad...

"... y Amador Mohedano me ha parecido una barbaridad, cuando se le pregunta y dice si él sabía y por teléfono dice, bueno, se centra en decir todas las cosas malas mías, para finalizar diciendo ‘ella no sabía lavarse las bragas’, me parece increíble y deleznable". Pero hay más. "De Rosa, ella va con el viento, según vaya, según suene su teléfono ella cambia de registro. Es veleta".

¿Por qué sus familiares 'le odian'?

Los colaboradores le preguntan a Rocío Carrasco de dónde viene ese odio por parte de sus familiares: "Es como si yo no hubiese existido. Tienen una competición por ‘y yo más’, es absurdo. Ellos saben todo, no es que no entiendan, es que no les interesa entender. No tienen nada que perder, tienen que ganar, ¿el qué? Lo que me haga daño".