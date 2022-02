El estreno de 'Montealto: regreso a la casa' ha estado cargado de emociones. Rocío Carrasco daba el pistoletazo de salida a este viaje por sus recuerdos sorprendiendo con un cambio de 'look' , declarando que para ella era una nueva etapa.

Rocío Carrasco se echó a llorar en cuanto vio las imágenes. No recordaba ese día y no esperaba verse de niña abrazando tanto a su padre. También se emocionó con su madre, que cantaba con toda la garra y fuerza que la caracterizó. Las sorpresas no terminaron ahí. Una persona de su pasado regresaba por videollamada: ¡su niñera Regli!