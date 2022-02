Rocío Carrasco manda un mensaje a Gloria Camila y sentencia a su entorno: "Dejad de echar a la niña al ruedo, sinvergüenzas"

Rocío Carrasco no mete a Gloria Camila "en el mismo saco".

El mensaje de Rocío Carrasco a su hermana, Gloria Camila.

Rocío Carrasco cree que Gloria Camila está influenciada por su entorno.

En las últimas semanas, se ha producido un cruce de acusaciones entre Rocío Carrasco y Gloria Camila. Ante esto, Rocío tiene una opinión muy firme y sorprende con unas declaraciones que dejan en buen lugar a su hermana pero no tanto a su entorno. “Siempre he hablado de ella con cariño, no la meto en el mismo saco”, comienza a decir.

“Sé que es una mujer joven que está influenciada. Desgraciadamente, cuando se muere nuestra madre tiene 9 años, no ha tenido conciencia ni madurez como para saber lo que pasaba. No puede tener ciertos recuerdos porque no le pertenecen y, por edad, son imposibles. No ha tenido las vivencias de las que está hablando”.

“Los que echan a esta niña al ruedo que tengan vergüenza y huevos, y lo que hagan que lo hagan ellos. Yo no tengo ya miedo, que sigan inventando lo que les dé la gana. Ya esa que sale en el documental ya no existe, así que sed valientes, los adultos, dejad de echar a otra niña al ruedo y decirle lo que tiene que decir. Decidlo vosotros, y tened huevos, que estoy aquí”, añade.

“Es una niña que no ha podido vivir”, insiste, “no puede saber, por desgracia, no ha tenido la edad para vivir lo que está hablando. Que tengan un poquito de vergüenza”. Además, aprovecha para enviarle un mensaje y una recomendación a su hermana: “Que se salga de ahí, en el sentido de que ponga en cuarentena lo que le cuentan, no que se aleje de su familia, que intente investigar si, lo que le cuentan, es cierto o no”. Por otro lado, Rocío le dice a Gloria Camila que no le pida más papeles porque, puede ser que vea cosas que no le gusten y que "se le caiga ese mundo idílico que le han pintado".

