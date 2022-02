Es Jorge Javier Vázquez quien lanza la pregunta y Rocío lo tiene claro: "Yo creo que es clara la respuesta. No me ha denunciado ni demandado porque, si lo hace, yo tendría que ir a juzgado y demostrar todo lo que he dicho y como lo que he dicho lo puedo demostrar…". Pero aquí no queda la cosa. Rocío tiene claro que Antonio David no ha dejado de actuar en ningún momento.