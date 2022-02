"Rocío tendría que haberlo parado y haber dicho 'Mi tía, Rosa, ella... eso a mi me chirrió. No lo vi una cosa normal y que ella se callara... Porque no era momento. A mí se ensució ese bonito momento (...) A mí me duelen las cosas también y me jorobó cuando oí a este señor decir que soy la viuda de Rocío Jurado y más vergonzoso me pareció que ella se riese", declaró Rosa Benito.