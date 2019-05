Gilles Bigot: “Es un inicio de temporada fantástico y ver tres marcas distintas capaces de ganar es muy bueno”

Fue el hombre de confianza de Álex Crivillé en el equipo Repsol Honda, cuando se alzaron con el título de 500 c.c. en 1999 y es uno de los más respetados dentro del paddock. Ahora es el jefe de mecánicos en Moto2. Para Gilles Bigot, MotoGP está ofreciendo un gran espectáculo al que contribuyen no solo los pilotos más consolidados, sino nuevos y jóvenes talentos. Bigot hace un repaso a su carrera en esta entrevista.

Después de cuatro carreras, hemos visto dos victorias de Márquez, una de Dovizioso y una de Rins, con tres motos distintas. ¿El Mundial está más igualado que nunca? “Sí, está muy interesante, porque es muy homogéneo. Es un inicio de temporada fantástico y ver tres marcas distintas capaces de ganar es muy bueno para el motociclismo . Aunque nuestro corazón apoye a un piloto en concreto, no hay nada mejor que saber que, desde la salida, varios pilotos y marcas aspiran a la victoria. Esto hace que las carreras sean más bonitas”.

¿Cómo ves esta temporada? “Imaginaba que Marc estaría a un gran nivel desde la primera carrera y que veríamos Dovizioso con él. También pensaba que Álex Rins podría ganar un Gran Premio este año, pero ya lo ha logrado y está segundo del campeonato, lo que es admirable. Valentino [Rossi] siempre está ahí, pero la otra novedad es Fabio Quartararo. Le falta acabar de conseguir un buen resultado, pero tiene velocidad y un estilo que se adapta bien a su moto. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? De momento Márquez me parece el más fuerte, pero detrás hay varios pilotos que pueden dar la sorpresa y los más jóvenes tienen los dientes largos, así que está siendo muy interesante ”.

¿Qué podemos esperar de Jorge Lorenzo? “Tiene mucho valor al haber cambiado dos veces de marca en tres temporadas. La Yamaha parece ser la más dócil de pilotar, así que marchándose hizo una apuesta muy arriesgada. Después se fue de una Ducati que ya conseguía gestionar, para pilotar una Honda. Es otro acto de valentía, porque el tiempo pasa muy rápido y hay que mantener la motivación cuando los resultados no son los esperados. La reducción de entrenamientos y el nuevo formato de las sesiones del sábado tampoco le han ayudado, aunque creo que Jorge encontrará las soluciones para ir más rápido. La duda es si será suficiente para pelear delante”.

¿Qué crees que pasará este domingo en el Gran Premio de Francia? “Para el Gran Premio de Francia esperemos en primer lugar que haga sol. Sabemos que Marc Márquez dará su máximo, así que no será él quien centre las miradas, sino más bien Fabio Quartararo. ¿Qué hará? Si se confirma, podría ser un revulsivo para muchos pilotos. Luego está Álex Rins, que en Le Mans ganó en Moto2 y logró tres podios en Moto3, así que podría sumar otro hito en MotoGP”.

Llegaste a Honda con Álex. ¿Cómo fue llegar a un equipo japonés, con un joven piloto español y un compañero como Doohan?

“Al principio fue más bien difícil, porque Álex era el tercer piloto, era mi primer año como jefe de mecánicos, y mi primer año en 500 c. c.. En los primeros entrenamientos de pretemporada en Australia, el primer día me dijeron que íbamos a utilizar las dos motos de Doohan de 1993, algunos recambios, y que estaríamos detrás del box de Mick Doohan y Shinichi Itoh. Ya entendí que deberíamos ganarnos la confianza de HRC. En las tres primeras carreras, la diferencia con el primero fue bastante grande y hubo tensión. Pero en Jerez, Álex redujo mucho la ventaja y en la siguiente, en Salzburgring –Austria–, nos quitamos un peso de encima gracias al podio que consiguió después de pelearse con Kevin Schwantz. A partir de ahí ganó confianza y en el equipo todo fue bien; había muy bien ambiente entre todos. Siempre recordaré una imagen tras una caída de Álex en los entrenamientos de Laguna Seca. Había destrozado la moto y, cuando llegó al box, los mecánicos de Mick y Shinichi nos ayudaron a reconstruirla. En menos de una hora la moto estuvo lista”.