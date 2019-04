¿Cómo afecta el WLTP a los coches eléctricos?

La mayor parte de los vehículos se han visto afectados por las nuevas mediciones, no porque vayan a consumir más durante la conducción, sino porque, al cambiar las normas de valoración (distancia, ciclos en ciudad y carretera, velocidad media, etc.), se incrementarán las cifras de consumo y emisiones que los fabricantes proporcionaban en la ficha técnica. Este hecho, que iba a provocar un aumento considerable en el impuesto de matriculaciones de los automóviles afectados, no será tal, de momento, tras aprobar el Gobierno una moratoria que frenará el impacto fiscal hasta el 31 de diciembre de 2020.