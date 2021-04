Formas de saber si se tienen multas pendientes

Dirección Electrónica Vial

Solicitar el alta en este servicio es opcional para los particulares, y se puede hacer desde la dirección web Para ello, es necesario contar con un certificado digital o DNI electrónico en vigor y, desde el momento del alta, solo se recibirán notificaciones en este buzón virtual, y no por correo postal.

Tablón de Edictos Único (TEU)

Se trata de un boletín donde todos los organismos que disponen de potestad para imponer multas publican aquellas sanciones que no han podido ser comunicadas al infractor en su domicilio, bien por no encontrarse en él o por haber cambiado de domicilio sin haberlo comunicado a la DGT, lo que supondría una sanción adicional de 80 euros. Si el usuario está registrado en la DEV, se publicarán en el TEU aquellas sanciones que no se hayan leído por esta vía.