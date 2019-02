Así funciona el sistema de mantenimiento en carril

Aunque estos sistemas son cada vez más avanzados, no están diseñados para sustituir al conductor, ya que no son completamente infalibles. Una curva demasiado cerrada, líneas de carril borradas o un posible deslumbramiento de la cámara frontal por un exceso de luz solar podrían hacer que no se detectasen correctamente los límites de la carretera y, por tanto, que el asistente no actúe correctamente.