Lucía Sánchez no solo se ha sincerado sobre los planes de futuro que tiene con Álvaro Boix, sino que también ha desvelado la decisión que ha tomado sobre su relación con él. Asimismo, la creadora de contenido confiesa que ya no va a hacer caso de las críticas que recibe: “Quiero guiarme por sensaciones y que no me afecte la opinión de los demás”. Una medida que no ha dudado en poner en marcha para poder seguir avanzando con el de Elche.