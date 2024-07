Asimismo, el malagueño, no solo tiene intereses en el mundo de la política, puesto que el suegro de David Vaquero también es muy deportista. Su pasión por el deporte no ha sido heredada por María Aguilar, la cual confiesa que nunca se ha sentido atraída por ninguna disciplina. Aunque esto no quita que la malagueña no haya adquirido otros rasgos de su padre, puesto que ella ha estado estudiado la carrera de derecho, la cual está relacionada con la política.