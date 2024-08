Desde hace unos meses, la mujer de Lester Duque ha notado como su pelo no para de caerse, una situación que ha ido en aumento con el paso de los días hasta el punto de convertirse en una completa pesadilla para la catalana. La influencer, que ha desvelado los problemas de salud que sufre, explica cuál cree que puede ser la causa y enseña por primera vez la gran cantidad de cabello que ha perdido. “Lo estoy pasando fatal, no me gusta verme así”, se sincera Patri, la cual no ha dudado en contar los detalles de su complicada circunstancia.