Durante los últimos meses, Danna Ponce está teniendo una fuerte crisis existencial y para intentar mejorar su autoestima ha decidido modificar su aspecto. Después de anunciar la operación estética a la que quiere someterse , la que fuera concursante de ' Pesadilla en el Paraíso ' reaparece en su canal de mtmad irreconocible . La influencer muestra el resultado de su último cambio de look radical , en exclusiva , y comparte la impactante reacción de Xavi Cortés y de su madre al verla.

Danna Ponce atraviesa un complicado momento personal , que incluso está afectando ya a su relación. Tras sincerarse sobre lo que le está ocurriendo, la creadora de contenido confiesa que quiere cambiar su aspecto por completo. "Mi crisis existencial es tan grande que necesito hacerlo justicia con un cambio de look", asegura la valenciana minutos antes de entrar en el salón de belleza. Tras más de siete horas de peluquería , la influencer enseña cómo ha quedado su nueva melena y opina del increíble resultado final.

La exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' no solo se ha atrevido con un arriesgado corte de pelo, sino que también con un color distinto. "Puede ser que me arrepienta. Es bastante fuerte", explica Danna Ponce mientras alucina al verse frente la cámara, puesto que no logra acostumbrarse por ahora a su renovada imagen. Asimismo, la creadora de contenido necesita saber qué le parece a su pareja su nuevo aspecto y lo que piensa su madre de su melena.