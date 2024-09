“No sabéis lo que me cuesta. Me da mucha pena”, asegura la creadora de contenido al hablar sobre los días que pasará fuera de casa y lejos de su bebé, que acaba de cumplir su primer año de edad. Para Sandra Férriz es muy difícil alejarse de su novio y sobre todo de su hijo, pero ha sucedido algo totalmente inesperado. A pesar de mostrarse siempre muy reacia a la idea de no ir a todos lados con Noah, la joven esta vez no piensa dar marcha atrás en sus planes. ¡Descubre qué ha sucedido!