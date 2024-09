Después de darse un apasionado beso al son de la mítica canción 'I Will Always Love You', Jorge Javier no ha dudado en confesarle a Suso Álvarez que nunca antes le había visto así. Ante esto, el exconcursante de 'Gran Hermano' desvela el motivo por el que actúa así desde que conoce a la influencer. De este modo, el colaborador de televisión lanza públicamente un enternecedor mensaje de amor a Marieta, del cual la de Elche no ha dudado en pronunciarse a través de su canal de mtmad.