Al volver a su casa, la mujer de Lester Duque ha vuelto a tener otro ataque y apenas podía respirar. Cámara en mano, Patricia Pérez ha querido hacer testigo sus seguidores del gran problema al que se enfrenta por primera vez. "No duermo bien, no descanso, no puedo respirar. Así no puedo seguir viviendo", confiesa la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' mientras muestra los pitidos que suenan en su pecho cada vez que intenta coger una bocanada de aire.