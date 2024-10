Consciente de lo efímero que ha sido su nuevo romance, la participante de 'LIDLT' ha confesado por qué no se sentía preparada para embarcarse en una nueva relación sentimental, tras sus recientes desengaños amorosos con Isaac Torres y Álvaro Boix : "Cuando me he ido viendo ahí metida, mi cabeza hizo un clic, cuando la cosa se puso más intensa".

Además, más sincera que nunca, Lucía Sánchez ha hablado abiertamente sobre cómo se lo comunicó al chico que estaba conociendo. "Hablé con esa persona y le dije que no estaba preparada. No me ha entrado el boom y la llama. No le puedo dar lo mismo que el me ha dado a mí", ha reflexionado la influencer, muy orgullosa de la madura decisión que ha tomado.