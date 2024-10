"No me podía pagar la carrera y me fui a un ciclo superior de educación infantil", subraya la que fuera concursante de 'La última tentación'. Asimismo, Patri Pérez comenzó a trabajar en la biblioteca del centro en el que estudiaba para pagarse los estudios. La joven de 30 años recuerda cómo fueron aquellos días en los que conoció a sus mejores amigas y en los que logró recuperarse del trauma que vivió en el instituto al ser víctima del bullying.