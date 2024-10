Marta Peñate aclara las cosas con el colaborador de 'Gran Hermano' cara a cara, en el estreno de 'Los Mejos', tras muchos rumores sobre el motivo de su distanciamiento. La influencer confiesa que está dolida con Miguel Frigenti por defender a Sofía Suescun en 'Supervivientes' , después de que él haya hablado en el programa 'En todas las salsas' de lo decepcionado que está con ella . Ambos, que compartían una bonita amistad hace no mucho tiempo, se reencuentran en el videopodcast y hablan de todo lo que ha pasado entre ellos.

Marta Peñate y Miguel Frigenti abren la caja de Pandora sobre el fin de su amistad. La ganadora de 'Supervivientes All Stars' y el periodista compartieron durante años una sólida relación, en la cual hablaban a diario y se contaban todas las cosas de su vida privada, pero la influencer dio el paso de cortar por lo sano tras regresar de Honduras. La novia de Tony Spina se sintió muy traicionada por el colaborador de televisión, el cual apoyó el concurso de Sofía Suescun a capa y espada, pese a que era la enemiga pública de su amiga en el reality .

"Esa señora ha soltado cosas de mí que me han dolido", exclama Marta Peñate, la cual no logra entender cómo su gran amigo podía estar defendiendo a la hija de Maite Galdeano. Una actitud por parte del periodista que también ha juzgado duramente Suso Álvarez, el cual considera que Miguel Frigenti ha sido totalmente desleal con la ganadora de 'Supervivientes All Stars'.