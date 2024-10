Miguel Frigenti juzga Marta Peñate por haberse hecho amiga de Adara Molinero, tras su paso por 'Supervivientes All Stars'. Asimismo, el periodista relata episodios que ha vivido junto a las dos influencers los días que coinciden en Mediaset para trabajar como colaboradores de 'Gran Hermano'. "¿Sabes cómo me he sentido? Cuando te veo de 'best friend' con Adara, cuando sabes los problemas que he tenido con ella", exclama el joven.