"Me gustaría tener un ratoncito al que cuidar, mimar mucho y dar mucho amor", ha confesado la joven de 30 años, la cual no tiene dudas de que será una madre excepcional. Muy emocionada, Elsa Mateos, que es una persona que no llora y que incluso puede parecer fría y distante, se viene abajo y comienza a llorar al pronunciarse sobre cómo será con su hijo o al imaginarse su vida junto a él.