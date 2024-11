Debido a la situación límite en la que se encontraba, la cantante, a pesar de no acudir a un psicólogo en un inicio, buscó ayuda en los Servicios Sociales. “La asistenta me dijo que no tenía signos suficientes de pasarlo mal”, asegura al hablar del desamparo que sintió en ese momento: “¿A mí quién me ayuda?”.