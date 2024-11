Tras su presunto ingreso en la unidad psiquiátrica del Santa Lucía de Cartagena, Maite Galdeano se pronuncia sobre su situación actual y deja claro que no se encuentra bien. "Estoy muerta en vida, intentando reponerme con la familia que me quiere", escribe la exconcursante de 'La casa fuerte' a Miguel Frigenti, el cual no ha dudado en desvelar cada palabra que ha puesto la televisiva en su preocupante mensaje.